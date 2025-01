PJ detém homem de 63 anos em Santo Tirso por suspeita de pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em flagrante delito um homem de 63 anos, suspeito da autoria dos crimes de pornografia de menores com utilização de plataformas informáticas e de detenção de arma proibida.

Em comunicado, a PJ indica que a investigação teve início numa sinalização por entidades internacionais relacionada com o envio e acesso a imagens que “configuram abuso e exploração sexual de menores, detetado a partir de equipamento informático registado no nosso país e que mais tarde se veio a apurar ter sido da responsabilidade do agora detido”.

“Na sequência de diligências de obtenção de prova realizadas, foi possível apurar que o arguido desenvolvia esta atividade ilícita desde agosto de 2022, tendo ainda sido possível apreender na sua posse vários ficheiros multimédia dessa natureza”, acrescenta a nota.

Segundo a polícia de investigação criminal, foram ainda apreendidas várias armas de fogo e outras em situação ilegal que constituem crime de detenção de arma proibida.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.