Odemira. Ministério Público abre inquérito a acidente que vitimou bombeiro

A Procuradoria-Geral da República confirmou, esta quarta-feira, à Renascença que um inquérito foi instaurado ao acidente que vitimou um bombeiro, em Odemira.

O inquérito em causa é dirigido pelo Ministério Público de Odemira, garante fonte da PGR à Renascença.

A decisão surge depois de a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, ter ordenado um inquérito urgente à Inspeção-Geral da Administração Interna às viaturas dos bombeiros que foram adquiridas no mesmo lote do veículo envolvido neste acidente.

“Na sequência do trágico acidente que, no passado dia 1 de janeiro, envolveu uma viatura ao serviço da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Odemira, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, ordenou a abertura de um inquérito urgente por parte da IGAI, no sentido de apurar todos os elementos do processo de homologação, certificação, legalização e registo daquele veículo, bem como dos veículos constantes do contrato CP-V 056/01/2023.A”, é dito, em comunicado.

Ao todo, tratam-se de 80 viaturas, adquiridas com recurso ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que receberam ordem de recolha aos quartéis.

Para além destas investigações, também há inquirições a correr por parte da GNR e da Inspeção dos Serviços de Emergência e Proteção Civil. Do acidente resultaram um morto e quatro feridos, todos bombeiros que regressavam ao quartel após uma missão.