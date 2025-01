Mau Tempo. Proteção Civil regista mais de 260 ocorrências

Aquela EN foi cortada devido a uma inundação, após um período de chuva com muita intensidade pelas 08h00.

As regiões mais afetadas continuam a ser a área metropolitana do Porto e o Alto Minho.

Na zona norte, há registo de várias viaturas submersas. Uma dessas situações levou à retirada de uma mulher de 44 anos em situação de hipotermia em Vila Nova de Gaia. Em declarações à Renascença, o comandante Olímpio Pereira dos Bombeiros Voluntários da Aguda relata que a mulher "não conhecia o local e julgava que a água estava num nível adequado para poder passar".



"Saiu pela janela, ficou sentada no 'capot' e quando chegámos só tinha o peito e a cabeça de fora e já estava em hipotermia. O nosso pessoal fez o salvamento, retirou a senhora, fez o tratamento devido e depois ela já não quis ir ao hospital", adiantou.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho indicou, pelas 10h00, ter o registo de cerca de 40 a 45 inundações em todo o distrito de Viana do Castelo devido ao mau tempo.

Viana do Castelo, Porto e Braga foram colocados sob aviso laranja entre as 06h00 e as 09h00 horas devido à precipitação forte e às rajadas de vento que podem atingir os 100 quilómetros por hora (km/h) nas zonas altas.

Os distritos de Vila Real e Viseu vão continuar sob aviso amarelo devido à precipitação até às 21h00 horas. Em Évora, mantém-se apenas até às 18h00 horas.

Os distritos do litoral, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Beja e Faro ficam sob aviso amarelo até quinta-feira às 18h00 devido à agitação marítima, além do aviso amarelo para precipitação até às 21h00 (exceto Beja e Faro, que deixam de estar pintados a amarelo às 18h00).

[Notícia atualizada às 17h36 de 8 de janeiro de 2025 com declarações dos Bombeiros Voluntários da Aguda]