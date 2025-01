Mau Tempo. Proteção Civil regista mais de 240 ocorrências

Aquela EN foi cortada devido a uma inundação, após um período de chuva com muita intensidade pelas 08h00.

As regiões mais afetadas continuam a ser a área metropolitana do Porto e o Alto Minho.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho indicou, pelas 10h00, ter o registo de cerca de 40 a 45 inundações em todo o distrito de Viana do Castelo devido ao mau tempo.

Viana do Castelo, Porto e Braga foram colocados sob aviso laranja entre as 06h00 e as 09h00 horas devido à precipitação forte e às rajadas de vento que podem atingir os 100 quilómetros por hora (km/h) nas zonas altas.

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Évora, vão continuar sob aviso amarelo devido à precipitação até às 18h00 horas.

Os distritos do litoral, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro ficam sob aviso amarelo até quinta-feira às 18h00 devido à agitação marítima, além do aviso amarelo para precipitação até quarta-feira.

[Notícia atualizada às 14h28 de 8 de janeiro de 2025 com números atualizados]