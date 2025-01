Mau tempo. Mais de 20 inundações registadas no Porto

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto registava esta quarta-feira, pelas 10h30, mais de duas dezenas de ocorrências devido a inundações causadas pelo mau tempo, disse à Lusa fonte daquele comando.

"Só neste momento [cerca das 10h30] temos 24 ocorrências em aberto devido a inundações", disse a fonte sem conseguir precisar quantas mais estão em aberto ou já foram resolvidas.

Salvaguardando que "nenhuma está a gerar preocupação de maior", a mesma fonte apontou que estão a ser "muitas" as ocorrências reportadas relacionadas com o mau tempo.

Tanto Viana do Castelo como o Porto e Braga foram colocados sob aviso laranja entre as 06h00 e as 09h00 horas de hoje devido à precipitação forte e às rajadas de vento que podem atingir os 100 quilómetros por hora (km/h) nas zonas altas.

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Évora, vão continuar sob aviso amarelo devido à precipitação até às 18h00 horas.

Os distritos do litoral, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro ficam sob aviso amarelo até quinta-feira às 18h00 devido à agitação marítima, além do aviso amarelo para precipitação até quarta-feira.