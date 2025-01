Mau Tempo. Ambulância "arrastada pela água" em Caminha

A Estrada Nacional (EN) 301 foi esta quarta-feira cortada devido ao mau tempo na zona de Argela, concelho de Caminha, revelou à Lusa a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, aquela EN foi cortada devido a uma inundação, após um período de chuva com muita intensidade pelas 08h00.

Uma ambulância de transporte de doentes não urgentes foi "arrastada pela água" e teve de ser retirada pelos bombeiros de Caminha, disse fonte da corporação.

Na viatura seguiam o motorista e um passageiro, que não sofreram ferimentos.