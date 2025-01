Évora ativa plano de contingência devido a elevado número de doentes nas urgências

A Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC) ativou esta quarta-feira o nível 1 do plano de contingência para garantir o internamento do "elevado número de doentes" que se encontram na urgência do hospital de Évora.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ULSAC explicou que o nível 1 do Plano para a Resposta Sazonal em Saúde - Módulo Inverno 2024/2025, o menos grave de três, corresponde a "um estado de contingência ligeiro".

"Esta medida tem como objetivo garantir o internamento de um elevado número de doentes que se encontram no Serviço de Urgência Polivalente (SUP) [do Hospital do Espírito Santo de Évora] há mais de dois dias", adiantou.

A Lusa questionou a ULSAC sobre o número de doentes a internar, sem sucesso.

Com a medida, esta unidade local de saúde disse que "irá reforçar a gestão de altas hospitalares e proceder à redistribuição interna de camas hospitalares pelos vários serviços de internamento" para dar resposta aos doentes.

"Este plano permanecerá em vigor até que seja restabelecida a normalidade no funcionamento do SUP", acrescentou.

No comunicado, a ULSAC apelou à população para que, em situações não emergentes, recorra à consulta de doença aguda nas unidades de cuidados de saúde primários.

Já em casos de emergência, lembrou que os Serviços de Urgência Básica de Montemor-o-Novo e Estremoz e o Serviço de Atendimento Permanente de Vendas Novas estão disponíveis 24 horas por dia.

A ativação do Plano de Contingência está contemplada no Módulo de Inverno 2024/2025, que define medidas preventivas e de minimização dos impactos do frio extremo na saúde da população durante os meses de outono e inverno.