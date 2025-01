Depois de adiamentos e polémicas, Eça de Queiroz recebe esta quarta-feira honras de Panteão Nacional. A urna com os restos mortais do escritor viajou de de Santa Cruz do Douro para Lisboa e será depositada, por decisão do Parlamento, ao lado de nomes como Sophia de Mello Breyner ou Aquilino Ribeiro.

A cerimónia começa em frente à Assembleia da República e a urna, coberta com a bandeira nacional, segue depois em cortejo até ao Panteão Nacional de Santa Engrácia. Acompanhe aqui em direto