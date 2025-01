Detido falso técnico da Segurança Social que burlou idosos

As autoridades detiveram um homem suspeito de crimes de burla, que se fazia passar por técnico da Segurança Social ou por estafeta, no concelho do Seixal, para roubar idosos, divulgou esta quarta-feira o Ministério Público (MP).

Numa nota, o MP refere que o arguido está indiciado por um crime de roubo na forma tentada, dois crimes de burla qualificada e um crime de furto qualificado, tendo os factos ocorridos entre 15 de outubro e 22 de novembro de 2024.

"Encontra-se indiciado que o arguido escolhia como alvo pessoas idosas, tendo abordado quatro vítimas, de 80, 85 e 88 anos, nas respetivas residências, apresentando-se como técnico da Segurança Social ou dizendo que fazia entrega de encomendas para as induzir em erro e conseguir apropriar-se de dinheiro ou artigos em ouro", refere o MP.

O suspeito "usou de violência e de subterfúgios para se apropriar desses bens".

Na sequência do interrogatório, sob a direção do Ministério Público do Seixal, no distrito de Setúbal, foi promovida a aplicação das medidas de coação de prisão preventiva e de proibição de contactos.

Contudo, segundo refere o MP, o juiz de instrução aplicou as medidas de obrigação de apresentação diária no posto policial e de proibição de contactos.