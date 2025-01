Casa da Moeda quer saber qual é a sua moeda preferida de 2024

A Casa da Moeda abriu as votações para escolher a favorita do Plano Numismático de 2024. As votações estão abertas até 13 de janeiro e pode escolher entre: a "Dobra de 24 Escudos - Tesouros Numismáticos Portugueses", "Lisboa - Série Ibero-Americana", "Liberdade, Liberdade!", "50 Anos do 25 de Abril", "Luís de Camões, 1524", "100 Anos da Federação de Patinagem de Portugal", "Ulisses – Heróis e Criaturas da Mitologia", "Equipa Olímpica Portugal", "UEFA Euro 2024", "Xutos e Pontapés, Rock 'n Roll Desde 1979 - Músicos Portugueses" e "O Conhecimento – "Desenhar a Moeda" (Escolas Alto Minho)". Dobra de 24 Escudos - Tesouros Numismáticos Portugueses

A moeda, com o valor facial de 7,5 euros, é uma nova versão da Dobra de 24 escudos, cunhada no século XVIII, e mantém a estética barroca, destacando o busto do rei e as armas do reino. D. João V, O Magnânimo, reinou em Portugal de 1707 a 1750, e ficou conhecido pela sua política de neutralidade e o seu reinado destacou-se por ter sido um grande edificador. Lisboa - Série Ibero-Americana

A moeda, com o valor facial de 7,5 euros, é uma homenagem a Lisboa e destaca o elevador da Bica no anverso, no reverso a esfera armilar e brasões de países da UCCI. "100 Anos da Federação de Patinagem de Portugal"

A moeda comemorativa dos 100 anos representa as modalidades da Federação de Patinagem, fundada em 1924, e apresenta com realces coloridos na versão de prata. A moeda tem o valor facial de cinco euros. 50 anos do 25 de abril

A moeda comemorativa de dois euros destaca a importância do cravo, símbolo da Liberdade, e celebra os 50 anos do 25 de abril. E apresenta 50 círculos simbólicas. "Liberdade, Liberdade!"

A moeda de prata, com o valor facial de 10 euros, celebra os 50 anos do 25 de abril e da democracia. No verso, apresenta um cravo central, um verso de Sophia e as datas 25.04 de '74 e de 2024. No reverso, 50 círculos "simbolizam trajetórias únicas de liberdade, representando ideias nascidas a cada ano desde a Revolução de 25 de Abril", explica a Casa da Moeda. "Luís de Camões, 1524"

A moeda (cinco euros de valor facial) é uma homenagem a Luis Vaz de Camões, nos 500 anos do seu nascimento, e apresenta o rosto de Camões e o escudo das quinas no reverso, com realces coloridos na versão de prata. "UEFA Euro 2024"

A moeda, com o valor facial de dois euros, celebra o Euro 2024, que decorreu na Alemanha, com realces coloridos representando as cores oficiais do campeonato. "Equipa Olímpica Portugal"

Esta moeda, com o valor facial de dois euros, celebra os XXXIII Jogos Olímpicos de Verão em Paris, em 2024, e apresenta um coração formado por figuras estilizadas para representar a união e a nobreza de ideais, evocando a tradição artesanal portuguesa, sem esquecer ao centro o símbolo do Comité Olímpico de Portugal. "Ulisses – Heróis e Criaturas da Mitologia"

A moeda, com o valor facial de cinco euros, homenageia Ulisses, imortalizado n' A Odisseia de Homero, e representa duas marcantes provações da sua viagem. "Xutos e Pontapés, Rock 'n Roll Desde 1979 - Músicos Portugueses"

A moeda, com o valor facial de cinco euros, celebra a banda Xutos & Pontapés. O design é de Tó Trips que destaca o símbolo "X" do grupo no anverso e o gesto que os fãs fazem com os braços nos concertos no reverso. "O Conhecimento – "Desenhar a Moeda" (Escolas Alto Minho)"