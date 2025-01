A trasladação como "ato de justiça" para um Eça que ainda "ameaça políticos"

Para Marcelo Rebelo de Sousa, a "maior homenagem a Eça será, sem dúvida, reeditá-lo, estudá-lo e acima de tudo lê-lo". No entanto, no discurso durante a cerimónia que decorreu no interior do Panteão Nacional, o chefe de Estado destacou que "há actos de justiça, actos evidentes como esta trasladação, mesmo não conhecendo as vontades do escritor".

Rodeado por uma guarda de honra de dezenas de militares da GNR, a urna com os restos mortais saiu da Assembleia da República (que decidiu a trasladação há quatro anos) e passou pelas principais ruas de Lisboa, incluindo a Avenida da Liberdade — o "passeio público" referido em vários romances do escritor, inclusive na obra "Os Maias". O frio e da chuva que teimou em cair acabaram por atrasar ligeiramente os cavalos brancos que guiaram o cortejo.

Cem anos após a sua morte, o autor de "O Crime do Padre Amaro" viajou para o Panteão Nacional — o lugar "óbvio" para o escritor, na opinião do presidente da Assembleia da República, num ato que Marcelo Rebelo de Sousa considerou ser "de justiça".

O dia da trasladação de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional prometia chuva e o céu escuro começou a descarregar assim que a urna com os restos mortais do escritor chegaram à Assembleia da República.

Aguiar-Branco definiu ainda Eça como um "reformista" que "nos descobre os vícios e denuncia os defeitos coletivos", alguém "que brinca mesmo à distância do tempo com os nossos defeitos". Junto à urna, o presidente da Assembleia da República sublinhou que "há verdades que só os mais próximos nos podem dizer", para concluir que "Eça de Queiroz conquistou na cultura portuguesa esse estatuto".

Esta nova morada para o escritor foi designada como um "lugar óbvio" pelo presidente da Assembleia da República — apesar de não esquecer a polémica em torno desta trasladação, que dividiu os familiares do escritor. José Pedro Aguiar-Branco prometeu à população de Santa Cruz do Douro, em Baião, onde estava sepultado até agora o escritor, que "a presença (de Eça) no Panteão será devidamente apreciada".

O que escreveu Eça de Queiroz é, no entender de José Pedro Aguiar-Branco, de alguém que "só podia gostar muito deste país".

Em silêncio, as centenas de convidados ouviram ainda excertos de várias obras do escritor. Na sala, entre as maiores figuras do Estado, incluindo o primeiro-ministro, representantes do Governo e dos partidos políticos, estavam também nomes das artes, como Gonçalo M. Tavares, Pedro Mexia, João de Melo e Maria do Rosário Pedreira.

Todos ouviram a leitura de parte de "Uma Campanha Alegre - As Farpas", em que Eça de Queiroz descrevia assim o estado das coisas à época: "O país perdeu a inteligência e a consciência moral. (...) O povo está na miséria. Os serviços públicos vão abandonados a uma rotina dormente (...). O tédio invadiu as almas. A mocidade arrasta-se, envelhecida, das mesas das secretarias para as mesas dos cafés. A ruína económica cresce, cresce, cresce... O comércio definha. A indústria enfraquece. O salário diminui. A renda diminui. O Estado é considerado na sua ação fiscal como um ladrão e tratado como um inimigo.”

Já Afonso Reis Cabral, no elogio fúnebre, recordou o trisavô como "um escritor irónico com que ainda se ameaçam os políticos" — e "alguns", na sua opinião, "bem merecem".