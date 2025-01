Termina o segundo dia de buscas pelos dois pescadores desaparecidos no rio Tejo

Na operação, que está a ser coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lisboa, estão a participar "o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, duas embarcações da Estação Salva-vidas da Capitania do Porto de Lisboa e uma da Estação Salva-vidas de Cascais".

As buscas pelos pescadores que desapareceram no rio Tejo, na segunda-feira, foram interrompidas sem que as vítimas tivessem sido encontradas. " As buscas foram interrompidas e serão retomadas amanhã de manhã ", adianta a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

A AMN, adianta ainda que a "participar nas buscas estiveram no local uma embarcação e uma mota de água dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e duas embarcações dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas. Por terra, estiveram empenhados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa a realizar patrulhas nas duas margens do rio".

Esta segunda-feira, um catamarã da Soflusa fazia a ligação entre Lisboa e Barreiro, quando colidiu com uma embarcação de pesca da ameijoa. O alerta foi dado pelas 17h05. Do acidente, resultaram dois feridos, um deles com gravidade.