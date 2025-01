Retomadas buscas pelos dois desaparecidos após colisão no Tejo

As buscas pelos dois desaparecidos que seguiam na embarcação que colidiu na segunda-feira com um catamarã de passageiros no rio Tejo foram retomadas esta manhã.

“Temos um dispositivo com duas embarcações da Estação Salva-vidas da Capitania de Lisboa, a colaboração de Cascais - o Salva-vidas dona Amélia -, que, entretanto, já percorreu toda esta zona, desde a entrada da barra até quase a Cacilhas, e depois temos a colaboração dos bombeiros sapadores de Lisboa e dos bombeiros de Cacilhas”, indica o capitão do Porto de Lisboa, Paulo Rodrigues Vicente.

Em declarações aos jornalistas, o responsável adianta ainda que as operações vão contar também com “patrulhas apeadas”.

“E vamos ter muitos olhos no rio porque há muita atividade aqui no rio Tejo e vamos estar atentos e vamos esperar que que haja sucesso nas nossas missões”, acrescenta.

O barco de pesca colidiu às 17h05 de segunda-feira com um 'ferry' que fazia a ligação entre o Barreiro e Lisboa, causando dois feridos e dois desaparecidos.