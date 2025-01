PJ sem registo de violência na morte do antigo ministro Couto dos Santos

A Polícia Judiciária (PJ) afirmou à Lusa "não haver indícios de morte violenta" do antigo ministro social-democrata António Couto dos Santos, hoje encontrado a boiar num lago no Citygolf, na Senhora da Hora, em Matosinhos.

A fonte da polícia de investigação esclareceu que "por essa razão não foi, até agora, acionada nem esteve no local".

Fonte dos Bombeiros de São Mamede de Infesta tinha avançado à Lusa que a Polícia Judiciária fora chamada ao local e que esta teria dado ordem para esvaziar o lago para tentar encontrar um taco de golpe da vítima que está desaparecido.

Também em comunicado, a PSP do Porto revelou que "não foi esvaziado o lago", aguardando "que as causas da sua morte venham a ser apuradas em contexto médico-legal".

Entretanto, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto confirmou à Lusa que desde as 11:30, hora a que foi dado alerta para a morte do antigo governante, estiveram no campo de golfe os Bombeiros de São Mamede de Infesta, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica e agentes da investigação criminal da PSP e da Proteção Civil de Matosinhos.

Couto dos Santos, de 75 anos, foi por três vezes ministro de Aníbal Cavaco Silva, gerindo as pastas da Educação, Assuntos Parlamentares e da Juventude, tendo antes sido secretário de Estado da Juventude, Qualidade de Vida e Ambiente.

O clube de golfe encontra-se encerrado.