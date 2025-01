Ministro vai convocar comissão de vencimentos para avaliar salários no Banco de Portugal

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, decidiu convocar uma reunião da comissão de vencimentos para avaliar os salários no Banco de Portugal (BdP).

A informação avançada pelo Observador e confirmada à Renascença por fonte governamental, que acrescenta que não estarão em causa cortes salariais, mas uma avaliação da atual política remuneratória.

Segundo a lei orgânica do Banco de Portugal, "os membros do Conselho de Administração têm direito à retribuição que for estabelecida anualmente por uma comissão de vencimentos".



A decisão surge no rescaldo da polémica em torno do salário de cerca de 16 mil euros que o Banco de Portugal paga a Hélder Rosalino, ex-administrador da instituição.

Esta comissão, que é é presidida pelo ministro das Finanças ou um representante, determina os salários da administração e não se reúne desde 2012.

É ainda composta pelo atual presidente do conselho de auditoria do BdP, Óscar Machado de Figueiredo, e por um antigo governador, designado pelo conselho consultivo - que deverá ser nomeado por Mário Centeno.