Mergulhadores retiram ganchorra da embarcação que colidiu no Tejo

"Não temos previsão em termos de horas [para fazer as buscas], vamos ver as condições, vamos bater a zona, vamos verificar todas as zonas ali perto", já havia assegurado a mesma fonte, na segunda-feira à noite, lembrando que o Tejo "tem características muito especiais, não é mar aberto, a corrente tem uma forte influência no transporte de pessoas".

O capitão do Porto de Lisboa informou que esta operação, que retirará aquele utensílio, utilizado na pesca de arrasto, para ser posteriormente analisado, decorre à parte das buscas, realizadas na segunda-feira e de novo esta terça-feira, igualmente com recurso a mergulhadores, para tentar localizar os dois pescadores desaparecidos.

Mergulhadores forenses da Polícia Marítima vão realizar na tarde desta terça-feira uma operação para retirar a ganchorra da embarcação que colidiu com um catamarã de passageiros no rio Tejo , disse à Lusa o comandante Paulo Vicente.

Segundo o comandante, foi o mestre da embarcação de passageiros, que fazia a ligação entre o Barreiro e Lisboa, a dar o alerta da colisão com uma "embarcação mais pequena", com quatro ocupantes, dois dos quais foram resgatados junto ao cais da Margueira e assistidos pelos bombeiros de Cacilhas.

Os dois feridos foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, sendo que um deles já teve alta, enquanto o outro continua internado, "a receber os tratamentos adequados à sua situação".

Nas operações de busca, estão empenhadas as embarcações da Estação Salva-vidas da Capitania do Porto de Lisboa, da Estação Salva-vidas de Cascais, dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, segundo informação da Autoridade Marítima Nacional. Por terra, estão a ser usados meios do comando local da Polícia Marítima de Lisboa para patrulhar as duas margens do rio.

A Transtejo/Soflusa anunciou, entretanto, a "instauração imediata de um inquérito interno" para apuramento das circunstâncias e responsabilidades do acidente.