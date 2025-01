Jovem ferido em esfaqueamento junto a escola em Cascais

Um jovem ficou ferido esta terça-feira na sequência de uma agressão com arma branca junto à Escola Secundária São João do Estoril, no concelho de Cascais.

O alerta foi dado pelas 13h18, altura em que dois jovens - com 14 e 16 anos e de escolas diferentes - terão entrado numa desavença. Um deles agrediu o outro com recurso a uma arma branca.

À Renascença, a PSP confirmou que o suspeito já foi intercetado. Já o jovem ferido foi transportado para o Hospital de Cascais. Não se conhece para já o atual estado clínico da vítima.

[Em atualização]