Governo retoma negociações com bombeiros com proposta de suplemento de risco

O Governo deverá retomar as negociações para a valorização da carreira dos bombeiros sapadores já na quinta-feira, às 15h30, na sede do Executivo, no edifício Campus XXI.

A informação foi inicialmente avançada pelo jornal Eco e confirmada à Renascença pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS).



Em cima da mesa estará, entre outras, uma nova proposta de subsídio de risco. O executivo tinha suspendido o processo negocial a 3 de dezembro, depois de uma manifestação de bombeiros sapadores marcada pelo lançamento de petardos.

À Renascença, Ricardo Cunha, sublinha que "o Governo chamou à negociação para dia 9 de janeiro uma parte dos sindicatos presentes nas reuniões e que estão no protocolo negocial, mas o SNBS foi convocado apenas para dia 16, às 10h".

O presidente do SNBS refere que não percebe "o por quê do Governo ter deixado de fora o maior sindicato do setor" e, por isso, "dia 16 terá que justificar o por quê da violação do protocolo negocial".

Tendo em consideração a situação, Ricardo Cunha esclarece que o sindicato vai manter a manifestação prevista para o próximo dia 15.

"Estaremos em protesto na Assembleia da República porque, ao contrário do Governo, o SNBS e os bombeiros sapadores somos pessoas de palavra e vamos manter a nossa palavra até ao fim", remata.