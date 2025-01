Governo manda recolher 80 viaturas dos bombeiros após acidente em Odemira

O Ministério da Administração Interna mandou recolher 80 viaturas dos bombeiros após o acidente com um camião da corporação de Odemira, que provocou um morto e quatro feridos, avançou esta terça-feira o Jornal de Notícias.

As viaturas do mesmo lote do carro acidentado têm ordem para serem retiradas de circulação e recolher aos quartéis.

O presidente da Liga dos Bombeiros de Portugal (LBP), António Nunes, concorda com a decisão da ministra Margarida Blasco.

"Eu diria que era quase inevitável que esta orientação do Ministério da Administração Interna ocorresse, face a algum alarme nas redes sociais, mas também no seio dos próprios bombeiros que pudessem duvidar que estavam garantidas as condições de segurança dessas viaturas", afirma António Nunes, em declarações à Renascença.

A Inspeção dos Serviços de Emergência e Proteção Civil abriu um inquérito ao acidente de viação com o veículo de combate a incêndios dos Bombeiros de Odemira, no distrito de Beja.



O presidente da Liga dos Bombeiros de Portugal defende a participação de "peritos independentes" no inquérito, "para que não restem quaisquer dúvidas sobre os resultados".

"A Inspeção de Proteção Civil é um organismo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é a proprietária das viaturas e foi quem lançou os cadernos de encargo e quem fez a receção das viaturas. Impõem-se aqui que haja entidades independentes que possam chegar a uma conclusão sobre qual é o passo seguinte: se as viaturas estão bem ou se precisam de uma intervenção adicional para as tornar mais seguras", defende António Nunes.