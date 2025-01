Governo abre inquérito e manda recolher 80 viaturas dos bombeiros após acidente em Odemira

O Ministério da Administração Interna mandou recolher 80 viaturas dos bombeiros após o acidente com um camião da corporação de Odemira, que provocou um morto e quatro feridos.

O gabinete da ministra Margarida Blasco anuncia, em comunicado, a abertura de um inquérito urgente por parte da Inspeção Geral da Administração Interna.

O objetivo é "apurar todos os elementos do processo de homologação, certificação, legalização e registo daquele veículo, bem como dos veículos constantes do contrato CPV 056/01/2023.A, em que se incluía o veículo acidentado, e que integram o lote de veículos cedidos pela ANEPC, em regime de comodato, a várias associações de bombeiros".

As viaturas do mesmo lote do camião acidentado dos Bombeiros de Odemira têm, assim, ordem para serem retiradas de circulação e recolher aos quartéis.