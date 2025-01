Ferido com catana em agressões junto a escola em Cascais

Dois jovens de 18 envolveram-se, esta terça-feira, em agressões junto à Escola Secundária São João do Estoril, no concelho de Cascais. Uma catana terá sido usada no incidente. Um terá ficado ferido, enquanto o outro apresenta escoriações.

O alerta foi dado pelas 13h18, altura em que dois jovens - que inicialmente foram descritos como tendo 14 e 16 anos e de escolas diferentes - terão entrado numa desavença. Um deles agrediu o outro com recurso a uma arma branca, uma catana, tendo-o ferido numa mão. No entretanto, a idade dos intervenientes foi corrigida pelas autoridades, que se preparam para lançar um comunicado sobre o assunto.

À Renascença, a PSP confirmou que o suspeito já foi intercetado. Já o jovem ferido foi transportado para o Hospital de Cascais. Não se conhece para já o atual estado clínico da vítima.

15 minutos depois outra agressão física de um jovem, também de 18 anos, foi registada pela PSP junto ao Forte de Santo António da Barra, na Estrada Nacional 6 (na Avenida Marginal).

[Notícia atualizada às 15h56 de 7 de janeiro de 2025 para atualizar detalhes]