Ferido com catana em agressões junto a escola em Cascais

Dois jovens de 18 envolveram-se, esta terça-feira, em agressões junto à Escola Secundária São João do Estoril, no concelho de Cascais. Uma catana terá sido usada no incidente. Um terá ficado ferido, enquanto o outro apresenta escoriações.

O alerta foi dado pelas 13h18, altura em que dois jovens - que inicialmente foram descritos como tendo 14 e 16 anos e de escolas diferentes - terão entrado numa desavença. Um deles agrediu o outro com recurso a uma arma branca, uma catana, tendo-o ferido numa mão. No entretanto, a idade dos intervenientes foi corrigida pelas autoridades. Em comunicado, foi, no entretanto, confirmado que ambos os jovens são mesmo maiores de idade.

"Após alerta da situação, os polícias deslocaram-se para o local, tendo contactado com a vítima que tinha a mão cortada. De imediato foi transportada para o Hospital de Cascais face à gravidade dos ferimentos", é dito. No entanto, fonte do Hospital confirma à Renascença que os feridos foram enviados diretamente para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

À Renascença, a PSP confirmou que o suspeito já foi intercetado após uma curta fuga. "O suspeito, apercebendo-se da presença dos polícias, arremessou a arma branca (uma catana) para uma zona de arbustos, vindo a mesma a ser recuperada". acrescenta o comunicado. Também apresentava um dos dedos cortados, pelo que também precisou de receber tratamento hospitalar.

"Nenhum dos intervenientes é aluno da escola": as agressões "resultaram de situações anteriores, associadas a rivalidades entre bairros", é dito pelas autoridades.

15 minutos depois outra agressão física de um jovem, também de 18 anos, foi registada pela PSP junto ao Forte de Santo António da Barra, na Estrada Nacional 6 (na Avenida Marginal).

[Notícia atualizada às 16h23 de 7 de janeiro de 2025 para atualizar detalhes]