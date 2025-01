DGS diz que não há casos de infeção em humanos pelo vírus H5N1 detetado em Sintra

Em comunicado, a DGS diz ter sido notificada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) de um foco de "Gripe Zoonótica de Alta Patogenicidade", do subtipo H5N1 numa exploração de galinhas poedeiras em Sintra e explica que as autoridades de veterinária e saúde estão a aplicar "as medidas necessárias" para o controlo e erradicação deste foco.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou esta terça-feira que não há registo de pessoas com sintomas ou sinais sugestivos de infeção humana pelo vírus H5N1, detetado numa exploração de galinhas no concelho de Sintra .

Na nota, a DGS sublinha que a transmissão do vírus H5N1 para humanos "é um evento raro", com casos esporádicos registados a nível global.

No entanto, caso ocorra, "a infeção pode manifestar-se com um quadro clínico grave", acrescenta a DGS, adiantando que o risco para a população geral é muito baixo e que a transmissão ocorre principalmente em contextos de exposição profissional, por contacto direto ou próximo com animais infetados ou com os tecidos, penas, excrementos ou inalação de vírus por contacto próximo com animais infetados ou ambientes contaminados".

"O vírus não se transmite através do consumo de carne", esclarece.