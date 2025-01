Chuva põe todos os distritos do continente sob aviso amarelo na quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todos os distritos do país sob aviso amarelo a partir das 9h00 de quarta-feira, devido à previsão de chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada.

Bragança, Guarda, Leiria, Lisboa, Castelo Branco e Coimbra vão estar sob aviso amarelo até às 15h00 e Vila Real, Viseu, Évora, Porto, Faro, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Beja, Aveiro, Portalegre e Braga até ao final do dia.

De acordo com o IPMA, Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar também sob aviso amarelo por causa do vento forte de sudoeste com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/h) no litoral e até 95 km/h nas terras altas.

Já os distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Beja, Leiria, Lisboa, Viana do Castelo, Setúbal, Faro e Porto vão estar sob aviso amarelo entre as 6h00 e as 18h00 de quarta-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de noroeste.

Pequena subida da temperatura máxima



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céu geralmente muito nublado, com abertas na região Sul até ao meio da manhã e períodos de chuva na região Norte, estendendo-se à região Centro a partir do meio da manhã, sendo persistente no Minho.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante sul, sendo por vezes forte no litoral a norte do Cabo Raso, com rajadas até 65 km/h no Minho e Douro Litoral no final do dia, soprando moderado a forte nas terras altas.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do interior, formação de gelo em alguns locais do interior das regiões Norte e Centro, pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 8ºC, na Guarda, e os 18ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os -1º C, na Guarda, e os 9ºC, em Aveiro.

Agitação marítima e chuva forte nos Açores

As ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) estão sob aviso laranja até às 23h00 locais de terça-feira (00h00 em Lisboa), por causa das previsões de “agitação marítima com ondas de oeste de 7 a 8 metros”.

Já as ilhas do grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) e Oriental (São Miguel e Santa Maria) vão estar sob aviso amarelo, até quarta-feira, por causa da agitação marítima, com previsões de “ondas oeste de 6 a 7 metros”.

As nove ilhas dos Açores estão também sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, vento e agitação marítima.