Chuva forte e trovoada esta quarta-feira e Viana do Castelo e Braga sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso devido à previsão de precipitação e vento forte, para esta quarta-feira, nos distritos de Braga e Viana do Castelo.

O panorama desta quarta-feira, ao longo de toda a costa, prevê chuva, vento forte e agitação marítima.

Em declarações à Renascença, a a meteorologista Paula Leitão explicou que se trata de uma "superfície frontal com bastante atividade" que vai colocar o resto do país sob aviso amarelo.

"Está a aproximar-se uma superfície frontal que tem forte atividade e que deverá começar a afetar a região do litoral Norte durante a próxima madrugada e, gradualmente, vai atravessar todo o território", detalha.

"O vento vai ser temporariamente forte. As rajadas vão chegar aos 90 quilómetros por hora na faixa costeira e alguns locais da faixa costeira do litoral da região Norte. A chuva também vai ser temporariamente bastante forte, passando depois a aguaceiros que mantêm a intensidade nas regiões do Minho e Douro Litoral".