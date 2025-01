Carlos Brandão destituído da administração do Novo Banco por operações financeiras suspeitas

O Conselho de Supervisão do Novo Banco aprovou esta terça-feira a destituição com justa causa de Carlos Brandão do cargo de membro do Conselho de Administração e responsável de Riscos, com efeitos imediatos, após operações financeiras suspeitas, segundo informação ao mercado.

"Esta decisão foi tomada no seguimento da identificação, através de processos internos do Banco, de operações financeiras suspeitas realizadas na sua esfera pessoal, as quais deram origem a uma denúncia às autoridades", lê-se na nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Novo Banco detalhou que as operações em causa não estão relacionadas nem envolvem, "de forma alguma", a instituição e, por isso, "não têm qualquer impacto nos clientes, em contas ou operações de clientes, na posição financeira ou na atividade do Banco, nas suas operações comerciais, no sistema de gestão de riscos nem nos seus colaboradores".