22 anos depois arrancam as obras para a reabilitação da Ribeira de Algés

O protocolo para reabilitar um troço canalizado da Ribeira de Algés, considerado em estado "crítico" e importante para defender o concelho das cheias, foi assinado esta terça-feira entre a Câmara de Oeiras e a Agência Portuguesa do Ambiente.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Oeiras (CMO) acrescentou que, durante a sessão, será apresentado o projeto de reabilitação da Ribeira.

O protocolo prevê a colaboração técnica e financeira entre a CMO e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para a reparação imediata do atual troço canalizado da Ribeira de Algés, entre o Largo Comandante Augusto Madureira e o Mercado de Algés, considerando que se encontra "em estado mais crítico", após um estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

A intervenção prevê a recuperação das condições de escoamento da linha de água, para promover a defesa contra cheias.

"Esta será a primeira etapa de intervenção para ultrapassar o problema da Ribeira de Algés que, como foi recentemente reconhecido pelo Governo, é intermunicipal, uma vez que o caudal da ribeira (...) também drena dos concelhos da Amadora e de Lisboa e desagua em território de Lisboa nos últimos 200 metros", acrescentou a autarquia.

As obras para os troços mais críticos, entre o Largo Comandante Augusto Madureira e o Mercado de Algés, vão custar cinco milhões de euros, dos quais 500 mil comparticipados pelo Governo - obras que deverão arrancar já na primavera.

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, garante um cofinanciamento para a execução da restante requalificação , que considera urgente na luta contra os riscos de inundações.

"Nós vamos assegurar parte do financiamento. Para esta primeira parte já está. No outro, ou através do programa operacional - em que já incluímos esta categoria de luta contra inundações, riscos de inundações na área de Lisboa e Vale do Tejo, para os fundos europeus - ou através dos fundos europeus, ou em ambos iremos cofinanciar este projeto e iremos auxiliar para que se removam todas as barreiras para que ele seja muito rápido", afirmou.

A 20 de dezembro, Isaltino Morais anunciou o avanço "imediato" da recuperação da ribeira canalizada de Algés, para a reparação imediata da conduta existente e a construção de uma nova conduta para duplicar a capacidade de drenagem da infraestrutura.

Na ocasião, Isaltino Morais afirmou que a intervenção terá início no próximo verão e será financiada na ordem dos 30 milhões de euros, com o município disponível para comparticipar com "metade do custo da obra".