Veículo parado condiciona trânsito na Ponte 25 de Abril. Filas têm já quatro quilómetros

Um veículo parado ao quilómetro 10 da A2 está a causar longas filas na Ponte 25 de Abril esta segunda-feira, no sentido Almada-Lisboa (Sul-Norte).

À Renascença, fonte da Brisa avança que as filas têm já uma extensão de quatro quilómetros e que a circulação só se está a realizar por uma única via, a via mais à esquerda.

Durante a manhã desta quarta-feira, o trânsito esteve condicionado na Ponte 25 de Abril devido a um acidente ao quilómetro oito da A2, no sentido Sul-Norte, em Corroios.

Na sequência deste acidente entre duas viaturas ligeiras e um camião, três vítimas sofreram ferimentos considerados leves e foram transportadas para o Hospital Garcia de Orta.

Ainda esta manhã, realizou-se na Ponte de 25 de Abril um buzinão devido ao aumento do preço das portagens a partir de 1 de janeiro, entre os 5 e os 20 cêntimos, conforme a classe do carro.