Praticante de parapente resgatado um dia depois na Madeira com recurso a meio aéreo

O praticante de parapente alemão que no domingo ficou isolado junto ao farol da Ponta do Pargo, na Madeira, foi resgatado esta segunda-feira depois de várias tentativas sem sucesso devido às más condições atmosféricas, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

"Um praticante de parapente, de 28 anos e de nacionalidade alemã, foi hoje resgatado junto ao farol da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, na ilha da Madeira", diz a informação divulgada pela Autoridade Marítima Nacional.

A operação de resgate, coordenada através do Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) da Marinha Portuguesa, começou ao final da tarde de domingo.

Contudo, as más condições atmosféricas levaram as autoridades a retomar a operação ao início da manhã desta segunda-feira com recurso a um meio aéreo da Força Aérea Portuguesa sediado no Porto Santo, que efetuou duas primeiras tentativas sem sucesso para retirar o turista.

O resgate com sucesso aconteceu pelas 13h20 e "após concluída a retirada por via aérea, a vítima foi transportada para o Aeroporto da Madeira, de onde seguiu para uma unidade hospitalar do Funchal", lê-se na mesma nota.