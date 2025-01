Operação Martim Moniz. Queixa diz que “dignidade e direitos humanos foram violados”

Na esperança de uma recomendação da Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, que possa mudar comportamentos, um grupo de pessoas da área civil e política entregaram esta segunda-feira uma queixa subscrita por 600 pessoas contra a atuação das autoridades na mediática operação da PSP, a 19 de dezembro, no Martim Moniz.

Filipa Bolotinha, da Associação 'Renovar a Mouraria', sublinhou à entrada da Provedoria que é preciso mudança.

“Quando se lida com imigração é preciso ser responsável no pensamento e decisões das polícias e no discurso político. Não podemos num dia ter telejornais a dizer que Portugal precisa de 130 mil imigrantes e no dia a seguir ações que associam a imigração à insegurança”, afirma. E acrescenta: “Acho que aquela ação tem o efeito de fazer essa associação e isso é irresponsável e grave".