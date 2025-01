Mau tempo. Proteção Civil regista 276 ocorrências em Portugal

Inundações, quedas de árvores e de estruturas. O mau tempo dos últimos dias esteve na origem de mais de 270 ocorrências, até às sete horas desta segunda-feira.

Em declarações à Renascença, o comandante Alberto Fernandes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), adianta que o maior número de ocorrências aconteceu na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

“Foram registadas 276 ocorrências que envolveram 1.001 operacionais e 367 meios terrestres. As regiões mais afetadas foram a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 105 ocorrências, seguido da Região Norte, com 84 ocorrências e da Região centro com 65 ocorrências”.

A maioria das ocorrências são quedas de árvores (65), quedas de estruturas (58), limpezas de via (53) e inundações (23).

Segundo o comandante Alberto Fernandes, a ocorrência mais grave “foi registada no dia de ontem, pelas 15h45. Foi um fenómeno de vento extremo no bairro de Camões, em Peniche, onde foram registados danos no telhado de 21 habitações, em várias árvores e sinalização caída”.