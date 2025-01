Foco de gripe das aves detetado em aviário no concelho de Sintra

Foco de gripe das aves foi identificado num aviário do concelho de Sintra. A informação foi avançada esta segunda-feira pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, que garante que "as medidas de controlo e erradicação do foco foram de imediato implementadas".

Em comunicado, a DGAV diz ter implementado medidas de controlo e erradicação do foco, conforme previsto no plano de contingência da gripe aviária, e que incluem "a inspeção ao local onde a doença foi detetada, a eliminação dos animais afetados, a limpeza e desinfeção das instalações, a restrição da movimentação e a vigilância das explorações com aves situadas nas zonas de restrição, num raio de até 10 km em redor do foco".

O vírus H5N1 foi detetado num aviário de 55.427 aves de capoeira na aldeia de São João das Lampas, no distrito de Lisboa, causando a morte de 279 aves.

A DGAV apela ainda a "todos os detentores de aves para que cumpram rigorosamente as medidas de biossegurança e as boas práticas de produção avícola. Estas incluem evitar contactos diretos ou indiretos entre aves domésticas e aves selvagens, reforçar os procedimentos de higiene de instalações, equipamentos e materiais, e aplicar um controlo rigoroso dos acessos aos estabelecimentos onde as aves são mantidas".



Também a Organização Mundial da Saúde Animal (OMS) alertou para o surto de gripe aviária altamente patogénica identificado em Portugal, numa altura em que a Europa enfrenta um aumento sazonal da doença mortal.

A propagação da gripe aviária, vulgarmente designada por gripe das aves, tem suscitado preocupações entre os governos e a indústria avícola.