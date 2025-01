Farmácias impedidas de aceder a receitas devido a problema informático

Várias farmácias não estão a conseguir aceder a receitas médicas devido a um problema no sistema de prescrição eletrónica, o que está a impedir a venda comparticipada de medicamentos.

A informação é avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada à Renascença pela presidente da Associação Nacional das Farmácias.

Em causa um problema no sistema de prescrição eletrónica de medicamentos que impossibilitou, desde o final da manhã, o acesso das farmácias às receitas médicas.

Em declarações à Renascença, Ema Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF), confirma que ocorreu um problema com a validação das comparticipações, mas que este já deverá estar resolvido.

"Recebemos informação do Ministério da Saúde de que haveria um problema com a Prescrição Eletrónica de Medicamento, que afetaria principalmente os cuidados de saúde primários. Mas a informação que temos é que, de facto, há algumas outras prescrições originárias de outros níveis de cuidados que também não conseguimos validar e as farmácias não conseguem fazer a validação das comparticipações".

Ema Paulino refere, porém, que receberam, há minutos, a informação de que "o problema estaria resolvido".

"Portanto, esperamos que, nos próximos minutos, haja essa atualização e que se reflita nas farmácias, para que possam começar a dispensar os medicamentos normalmente".

Sobre a causa do problema, a presidente da ANF refere que "pode ter sido uma atualização do sistema".

"No início do ano, tivemos alterações tanto ao nível da base de dados relacionadas com preços de medicamentos, por causa da revisão anual de preços, tivemos também alterações a comparticipações, nomeadamente as novas comparticipações para os ex-combatentes, as comparticipações para os medicamentos para a infertilidade. Tudo isto acaba por originar necessidades de atualização dos sistemas e, por vezes, nem tudo corre como o expectável e existem alguns erros".



[Em atualização]