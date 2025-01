Antigo ministro Couto dos Santos encontrado morto em campo de golfe

O corpo do antigo ministro social-democrata António Couto dos Santos foi encontrado num lago no Citygolf, na Senhora da Hora, em Matosinhos, esta segunda-feira, revelaram à Lusa fontes dos Bombeiros de São Mamede de Infesta e do PSD.

A morte de Couto dos Santos foi também confirmada à Renascença por fonte da Associação Empresarial de Portugal (AEP), associação a que presidiu entre 1995 e 2007.



Couto dos Santos, de 75 anos, foi por três vezes ministro de Aníbal Cavaco Silva, gerindo as pastas da Educação, Assuntos Parlamentares e da Juventude, tendo antes sido secretário de Estado da Juventude, Qualidade de Vida e Ambiente.