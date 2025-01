Antigo ministro Couto dos Santos encontrado morto em campo de golfe

O corpo do antigo ministro social-democrata António Couto dos Santos foi encontrado num lago no Citygolf, na Senhora da Hora, em Matosinhos, esta segunda-feira, revelaram à Lusa fontes dos Bombeiros de São Mamede de Infesta e do PSD.

Couto dos Santos, de 75 anos, foi por três vezes ministro de Aníbal Cavaco Silva, gerindo as pastas da Educação, Assuntos Parlamentares e da Juventude, tendo antes sido secretário de Estado da Juventude, Qualidade de Vida e Ambiente.

Segundo a fonte dos bombeiros, o corpo do antigo governante já seguiu para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Entretanto, a PJ mandou retirar a água do lago onde foi encontrado o corpo, para tentar encontrar o taco que se encontra desaparecido, acrescentou a fonte.

O alerta foi dado pelas 11h30 e, à chegada dos meios ao local, o homem já se encontrava morto, acrescentou.

O clube de golfe encontra-se encerrado.

[Notícia atualizada às 16h04 de 6 de janeiro de 2025]