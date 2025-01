​833 milhões de euros. FCT com execução financeira “histórica” em 2024

A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) atingiu em 2024 o ano com execução financeira “mais elevada de sempre”. O anúncio é feito pelo Governo.

Segundo o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, a FCT registou uma execução de 833 milhões de euros e uma subida de 42,2% face a 2023.

O ministro Fernando Alexandre considera o resultado “histórico” e garante que o compromisso do Governo para reforçar o sistema científico e tecnológico é para continuar.

Em entrevista à Renascença, Fernando Alexandre desvaloriza que o Orçamento da FCT inscrito para 2025 seja menor do que o de 2024 e garante, por exemplo, que há despesas que estão já a ser cumpridas e que vai permitir canalizar verbas para outros fins.





Como é que foi possível alcançar este nível de execução financeira da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em 2024?

O valor histórico de execução financeira orçamental da FCT, de mais de 40% em relação a 2023, deve-se ao reforço orçamental e à aposta que que o Governo faz na ciência e na inovação em Portugal.

O que fizemos foi garantir que todas as responsabilidades, quer de 2023, que eram significativas, ficaram pagas, como também de 2024. Isto é, nós garantimos às unidades de investigação um nível de liquidez como, de facto, elas não têm há muitos anos. Fizemo-lo não apenas na parte final do ano como acontece por vezes, tivemos o cuidado de garantir que, em julho, as unidades de investigação tinham todas as verbas que tinham a haver da FCT estavam recebidas, dando-lhes condições para executar os projetos.

Um dos problemas que existe na ciência em Portugal é a instabilidade e a irregularidade com que são feitas estas transferências. Ora, para que possamos ter uma realização dos projetos e uma execução dos projetos, de uma forma consistente e continuada, é necessário, é essencial que as instituições tenham esses recursos também com previsibilidade. Por isso, em julho, tivemos essa mudança de política.

Depois, na segunda parte do ano, tivemos outros desafios e aí o Governo mostrou, reforçando o financiamento da FCT em cerca de 180 milhões de euros em receitas de impostos, o compromisso que tem com a ciência.

É preciso dizer também que a FCT mostrou, perante esse reforço de verbas e também na dimensão de fundos europeus, uma capacidade de execução notável porque, de facto, são mais 40% do que aquilo que foi feito em 2024.

A mensagem que gostava de deixar é que a ciência e a inovação serão cada vez mais importantes para conseguirmos fazer do nosso país um país mais competitivo, um sítio melhor para viver, porque esse também é um dos objetivos da ciência, dar respostas aos problemas da sociedade e permitindo, de facto, mais bem-estar a todos os cidadãos.

Que perspetivas existem agora para 2025? É possível ultrapassar estes resultados?

Para 2025, nós estamos a trabalhar com a FCT, com as CCDR’s, com as diferentes entidades que são relevantes para o nosso sistema científico e tecnológico, precisamente para garantir que se pensa a Ciência e Inovação de uma forma coordenada, ou seja, todas as entidades são relevantes, a nível regional a nível nacional.

A FCT tem um papel central de coordenação, porque tem uma visão sobre todo o sistema científico e tecnológico, mas aquilo que temos que fazer - e estamos a trabalhar com as comissões de coordenação, também com o Ministério da Coesão Territorial - para conseguirmos reforçar o investimento em ciência e em inovação, numa perspetiva de médio longo prazo e tendo em conta precisamente as diversas fontes de financiamento que temos, que são nacionais, a partir da FCT, de receitas de impostos, mas são também regionais onde as ccdr têm um papel essencial com as instituições de ensino, ensino superior e, obviamente, nunca esquecendo, que são cada vez mais importantes, as verbas dos fundos europeus, mas também as verbas europeias de programas europeus.

Não basta olhar para o número que aparece no orçamento, temos que olhar para muitas verbas que podem ser e devem ser mobilizadas através dos diferentes agentes para o nosso sistema científico e tecnológico, para conseguirmos ser cada vez mais competitivos e termos um sistema científico e tecnológico que consegue trazer e fixar em Portugal os melhores investigadores, porque sem eles nós não vamos ter um país melhor no futuro.

Essa é também a resposta que dá aqueles que dizem que o número que está no Orçamento para 2025 vai ser mais pequeno do que o de 2024?

Ele [número do Orçamento do Estado para 2025] já é mais elevado em receitas de impostos e com a execução que estamos a fazer já estamos a garantir, por exemplo, que uma parte destes 833 milhões de euros - este valor absolutamente recorde - paga já uma parte da despesa de 2025, nomeadamente de quotas em parcerias internacionais em que Portugal está envolvido. São cerca de 58 milhões de euros que se destinaram a isso e que vão libertar verbas do orçamento de 2025 para outros projetos.