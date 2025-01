Tempos de espera disparam nos hospitais. Santa Maria chegou às 17 horas para doentes urgentes

[em atualização]

Os tempos de espera estão a disparar em vários hospitais. Segundo comunicado do Amadora-Sintra, a situação complicou-se devido ao elevado número de infeções respiratórias, comuns nesta altura do ano, e que estão a levar muitos doentes a procurar os serviços de urgência.

Em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, os doentes graves (pulseira amarela) chegaram a ter tempos médios de espera de 17 horas durante o início da manhã, valor que poucas vezes baixou das 14 horas. Às 9h45 de domingo, o tempo médio de espera, segundo os serviços do SNS, era de 13h45m, havendo 30 pulseiras amarelas por atender.

A situação está complicada também em Vila Franca, que atingiu as 12 horas de tempo de espera, enquanto no Hospital de Cascais os doentes graves — que devem ser atendidos no espaço de uma hora — chegaram a ter de aguardar 10h. Às 9h45, tal como em Santa Maria, os tempos tinham baixado ligeiramente: em Vila Franca, havia 15 doentes graves à espera de ser atendidos (09h30m de espera), em Cascais encontrava-se apenas uma pessoa (06h43m de espera).

No Centro Hospitalar de Coimbra, onde os doentes chegaram a aguardar 10 horas, o tempo de espera desceu para 05h15m, com 25 pessoas de pulseira amarela a aguardar atendimento por volta das 9h45 deste domingo. No Hospital Amadora-Sintra, o pico atingiu as 9 horas de atendimento, mantendo-se a espera, a meio da manhã, nas 07h07m.

Em contrapartida, no Porto, o Hospital de São João a situação tem estado normal, e às 9h45 de domingo o tempo de espera para uma pulseira amarela estava no tempo máximo que mandam as regras: 60 minutos de tempo de espera.

Seis serviços de urgência encerrados, 186 abertos

Neste domingo, seis serviços de urgência estão encerrados, enquanto outros 13 serviços estão reservados a urgências internas e a casos referenciados pelo INEM e pela linha SNS24. A maioria é na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo dados do Serviço Nacional de Saúde.

Em contrapartida, 186 urgências estão abertas.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo estão encerrados os serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, conhecido como Amadora/Sintra, o do Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), as urgências pediátricas do Hospital do Barreiro, de Hospital de Loures (Beatriz Ângelo) e do Hospital Distrital de Torres Vedras.

Já na região Centro, está encerrada a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Santo André, em Leiria.

Além destas, 13 serviços estão condicionados: as urgências de Obstetrícia e Ginecologia dos Hospitais de Santa Maria, Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Beatriz Ângelo, Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, do Hospital Distrital de Santarém, Centro Materno Infantil do Norte.

No Hospital de Vila Franca o condicionamento é entre as 09h00 e as 21h00, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, entre as 21h00 e as 24h00, e nos Hospitais das Caldas da Rainha e Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes, o condicionamento é durante toda a noite, entre as 00h00 e as 09h00.

A urgência pediátrica do Hospital Amadora Sintra irá ter também dois momentos, entre as 00h00 e as 08h00 e novamente entre as 20h00 e as 24h00. A Urgência Geral do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, também irá estar com acesso condicionado entre as 08h00 e as 24h00, segundo o site do SNS.