"São os melhores dos melhores". Marcelo diz que portugueses contam com bombeiros

"Portugal e os portugueses contam convosco. Portugal e os Portugueses estão eternamente gratos". São as palavras do Presidente da República para os bombeiros presentes no funeral de Dinis Conceição, o bombeiro de Odemira que morreu na quarta-feira num acidente com uma viatura da corporação.

No final do funeral, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu-se aos bombeiros e afirmou que estão entre os melhores dos melhores.

"Os que dão a sua vida pela vida dos outros são os melhores dos melhores. É sair daqui e pensar: O que o Dinis fez valeu a pena. O que nós estamos a fazer vale a pena. Se já nos sentíamos heróicos, agora temos um heróico mais heróico, que é o Dinis, que deu mesmo a sua vida. Nós não podemos faltar à chamada", apontou.

O chefe de Estado português sublinhou ainda que os bombeiros "estão do lado heróico da vida", e que por isso "Portugal está eternamente grato".

Entretanto, durante a tarde deste domingo, o presidente da Liga dos Bombeiros pediu uma comissão para averiguar o acidente com viatura daquela corporação.

António Nunes, defende um inquérito independente para além do que está a ser feita pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.