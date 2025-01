Mau tempo. Território continental de amarelo devido a chuva forte

Todos os distritos de Portugal Continental estão hoje sob aviso amarelo devido a precipitação forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na sua maioria, os avisos de chuva forte, com possibilidade de trovoadas e queda de granizo em alguns casos, vigoram entre as 06:00 e as 15:00, exceto nos distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, onde os avisos estendem-se até às 00:00 de segunda-feira.

Devido a vento forte, o IPMA também emitiu aviso amarelo para 15 distritos até às 12:00, prolongando-se até às 15:00 no distrito de Faro.

Guarda e Castelo Branco são os distritos que somam ainda aviso amarelo devido à queda de neve até às 18:00 de hoje, o que poderá provocar perturbações como vias condicionadas.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para a costa devido a ondas que poderão chegar a um máximo de cinco metros.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.