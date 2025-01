Comboios voltam a circular na Linha do Oeste entre Malveira e Torres Vedras

A Linha do Oeste (Sintra/Figueira da Foz) é reaberta, este domingo, à circulação de comboios no troço entre as estações da Malveira (Mafra) e Torres Vedras, no distrito de Lisboa, informaram a CP e a Infraestruturas de Portugal (IP).

A reabertura da linha à circulação ferroviária acontece depois de concluídos os trabalhos de reposição dos cabos de sinalização das passagens de nível, no âmbito das obras de modernização e eletrificação da linha, esclareceram as duas empresas em comunicado conjunto.

A IP estima também que a reabertura à circulação de comboios entre Malveira e Meleças (concelho de Sintra) "possa ocorrer durante o mês de fevereiro", tendo em conta a "extensão dos danos verificados na estação de Meleças".

Até que seja reposta a circulação de comboios em toda a linha, vão ser disponibilizados transportes rodoviários alternativos.

No âmbito das obras de modernização da Linha do Oeste, em abril de 2024, foi suspensa a circulação ferroviária entre Meleças - Torres Vedras, "para permitir a realização dos trabalhos no túnel da Sapataria", no concelho de Sobral de Monte Agraço.

Estava previsto que a suspensão durasse quatro meses, mas foi prolongada devido a situações imprevistas nos trabalhos do túnel, cujas obras de reabilitação e adaptação à eletrificação dos comboios foram concluídas em novembro.

As restantes intervenções entre Mira-Sintra-Meleças e Torres Vedras "estão praticamente finalizadas", mas, entretanto, ocorreram atos de vandalismo e furto de materiais nos sistemas de sinalização e de distribuição e alimentação elétrica aérea, estando a IP a repor as condições de circulação e segurança.

O prazo para conclusão das empreitadas já teve vários adiamentos.