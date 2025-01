16 regiões sob aviso amarelo do IPMA mas chuva deve terminar até à meia noite

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos para 16 regiões do continente e um aviso laranja para os Açores, mas as chuvas que se fizeram sentir no fim-de-semana deverão terminar até à meia-noite.

A forte agitação marítima que já se sente no grupo ocidental dos Açores vai piorar e, na terça-feira, prevê-se que possam existir ondas de oeste com sete a oito metros de altura, segundo informações do IPMA, que decidiu emitir um aviso laranja para as ilhas das Flores e Corvo.

O site do IPMA revela, por outro lado, que as fortes chuvas que assolaram o país durante este fim-de-semana deverão terminar até à meia-noite de hoje, hora de término de todos os alertas amarelos no continente que diziam respeito à precipitação.

No entanto, a maioria dos distritos continuará sob aviso amarelo mas será mais devido ao vento, à agitação marítima ou à queda de neve.

A forte agitação marítima vai manter-se até ao final da tarde de segunda-feira um pouco por toda a costa, como é o caso de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal, Viana do Castelo, Leiria ou Lisboa, com ondas de sudoeste a rondar os quatro a cinco metros, passando gradualmente a ondas de noroeste na segunda-feira.

Os ventos fortes também vão atingir muitas regiões do país, com rajadas até aos 80km/h no litoral, como será o caso do distrito do Porto.

Já na Guarda e em Castelo Branco, o aviso amarelo diz respeito também à queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, podendo haver formação de gelo nas estradas.

Já a sul, em Faro, o alerta amarelo avisa para os perigos da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com quatro metros.

Mas, até à meia-noite de hoje, muitas regiões, como Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo ou Braga, irão continuar a sentir as chuvas, com possibilidade de ocorrência de trovoada e queda de granizo.