Turistas passam noite em gruta da Madeira, depois de isolados pela subida da maré

A Autoridade Marítima Nacional coordenou o resgate de um casal de turistas que ficou retido numa zona isolada no concelho da Calheta e teve pernoitar numa gruta até ser possível a sua retirada do local, foi anunciado este sábado.

A operação de resgate começou na sexta-feira, tendo o casal de polacos ficado isolado na Fajã das Palhas, na Ponta do Pargo, concelho da Calheta, na zona oeste da Madeira "devido à subida da maré".

Apesar de terem sido ativados os meios de socorro, com uma embarcação do Sanas (Socorro a Náufragos), "à chegada ao local, não estando reunidas as condições mínimas de segurança para efetuar o resgate das vítimas por via marítima, ou via aérea, houve necessidade de adiar a extração", lê-se na nota.

O casal teve de resguardar-se durante a noite numa gruta existente no local, mantendo-se em contacto com as autoridades. A operação de resgate foi retomada ao início da manhã de sábado, com o empenhamento de um meio aéreo da Força Aérea sediado no Porto Santo.

O casal foi transportado para o Aeroporto da Madeira e os dois estavam "estáveis", é referido na mesma informação.

O Capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima do Funchal coordenou a operação de resgate e tomou conta da ocorrência.