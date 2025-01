Encerradas seis urgências de Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria no domingo

Seis serviços de urgência vão estar encerrados no domingo e outros 13 serviços estarão reservados a urgências internas e a casos referenciados pelo INEM e pela linha SNS24, segundo dados disponíveis no site do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os serviços encerrados no domingo situam-se maioritariamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, havendo apenas um no Centro, e são todos relativos a urgências de Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo estarão encerrados os serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, conhecido como Amadora/Sintra, assim como o do Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro).

Também na região de Lisboa e Vale do Tejo estarão encerradas as urgências pediátricas do Hospital do Barreiro, de Hospital de Loures (Beatriz Ângelo) e do Hospital Distrital de Torres Vedras.

Na região Centro, segundo o site do SNS, estará encerrada a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Santo André, em Leiria.

Haverá ainda 13 urgências reservadas para a urgências internas e a casos referenciados pelo CODU/INEM e pela linha SNS 24.

Assim, estarão condicionadas as urgências de Obstetrícia e Ginecologia dos Hospitais de Santa Maria, Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Beatriz Ângelo, Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, do Hospital Distrital de Santarém, Centro Materno Infantil do Norte.

Existem ainda outros serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia que estarão condicionados apenas durante algumas horas de domingo, como é o caso do Hospital de Vila Franca (entre as 09:00 e as 21:00), do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa (entre as 21:00 e as 24:00) e durante toda a noite dos Hospitais das Caldas da Rainha e Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes (ambos entre as 00:00 e as 09:00).

A urgência pediátrica do Hospital Amadora Sintra irá ter também dois momentos, entre as 00h00 e as 08h00 e novamente entre as 20h00 e as 24h00, em que estará a funcionar como "urgência referenciada".

A Urgência Geral do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, também irá estar com acesso condicionado entre as 08h00 e as 24h00, segundo o site do SNS.

No domingo, estarão 186 urgências abertas.