Crise nos Media. Marcelo critica situações em que culpa "morre solteira"

O Presidente da República critica situações no setor da comunicação social em que a culpa "morre solteira", repetindo uma expressão que usou há um ano, e disse esperar "melhores notícias do jornalismo português" em 2025.

Na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2023, no Grémio Literário, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa considerou esta sexta-feira que há que "repetir palavras já ditas", perante situações "com lastro nas condições de trabalho, na qualidade dos conteúdos produzidos, na indefinição sobre pagamentos e salários e, sobretudo, com efeitos negativos na vida de tantos e tantas jornalistas e das suas famílias".

O chefe de Estado referiu que, se a cerimónia de há um ano foi "marcada pela situação vivida num dos grandes grupos de comunicação, o Global Media Group", agora são "outros protagonistas, como a Visão, mas exatamente com as mesmas consequências".

"Vivem-se indefinições nestas empresas em que ninguém é responsável, não é o proprietário, não é o gestor, não é o financiador, não é ninguém com responsabilidades administrativas, em que morre solteira a culpa", criticou.

No fim do seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu o "papel heroico" dos jornalistas e disse esperar "melhores notícias do jornalismo português" neste ano.

"Eu continuo a acreditar, acreditava antes de ser Presidente, continuarei a acreditar depois de ser Presidente: a democracia como a liberdade de imprensa vencerão", declarou o chefe de Estado, que está a um ano e dois meses do fim do seu mandato.

Nesta cerimónia, em que Maria Antónia Palla recebeu a Gazeta de Mérito, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou admiração pelo seu percurso como jornalista e defensora dos direitos das mulheres e anunciou que a irá condecorar em breve com o grau de grande oficial da Ordem da Liberdade.