Trânsito cortado no antigo IP5 em Viseu a partir de segunda-feira

O trânsito no antigo Itinerário Principal (IP) 5 ficará cortado na zona do distrito de Viseu a partir de segunda-feira devido à realização de trabalhos de reparação do pavimento.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) explica que este novo condicionamento de trânsito ocorrerá no sentido Aveiro/Guarda do antigo IP5, entre o nó com a Estrada Nacional 229 (quilómetro 93,400) e o nó com a Estrada Nacional 2 (quilómetro 90,400).

A IP prevê que o corte de trânsito termine no dia 14 e garante que "os trabalhos e respetivo desvio estarão devidamente sinalizados".

"Agradecemos a melhor compreensão pelos eventuais transtornos que o condicionamento possa provocar, sendo este o necessário para permitir a boa execução desta obra e garantir a segurança dos trabalhadores e dos utilizadores da estrada", frisou.

Desde o ano passado que têm ocorrido vários condicionamentos de trânsito devido aos trabalhos de pavimentação nesta zona do antigo IP5.