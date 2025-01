Trabalhador morre após cair de telhado de fábrica na Trofa

Um trabalhador de 46 anos morreu esta sexta-feira após um queda de cerca de seis metros numa fábrica em Santiago do Bougado, no distrito do Porto, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros da Trofa.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 10h20 tendo sido depois transportado para o Hospital de São João, no Porto, onde viria a morrer.

O trabalhador estava a operar no telhado da fábrica Falual, quando terá perdido o equilíbrio e caído de uma altura de cerca de seis metros, explicou a fonte.

A GNR da Trofa tomou conta da ocorrência.