PSP detém 984 pessoas e apreende 52.237 artigos de pirotecnia

A Polícia de Segurança Pública (PSP), efetuou 984 detenções em todo o Território Nacional no decorrer da Operação Festas em Segurança 2024/2025.

Em comunicado, a força de segurança destaca que foram efetuadas “461 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 289 por condução de veículo em estado de embriaguez e 172 por falta de habilitação legal para conduzir”.

Além disso foram detidas 37 pessoas por posse de arma proibida, 71 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 75.329 doses individuais, e 56 por crimes contra a propriedade (furtos e roubos).

“No mesmo período temporal, salientamos ainda a apreensão de 37 armas de fogo e 54 armas brancas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das detenções efetuadas por posse de arma proibida, bem como a apreensão de 52.237 artigos de pirotecnia”, lê-se na nota.

Durante o período da operação, comparativamente ao período homólogo de 2023, a PSP registou na sua área de responsabilidade 2.255 acidentes (-81), 747 feridos (+71), 28 feridos graves (+7), 719 feridos ligeiros (+64), e 5 vítimas mortais (+4).

As vítimas mortais resultaram de duas colisões em Lisboa e de despistes em Loures, Leiria e Setúbal.

Em termos de prevenção e fiscalização nas estradas, a PSP fiscalizou 25.660 viaturas e controlou por radar 96.873, tendo detetado 6.960 infrações à legislação rodoviária.

Das contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se: 1.118 por condução em excesso de velocidade, 786 por falta de inspeção periódica obrigatória, 258 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 237 por condução sob o efeito do álcool, 132 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 78 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

A PSP realizou ainda a ação designada Montra Segura, no âmbito do Policiamento de Proximidade – Comércio Seguro, tendo desenvolvido 439 ações de sensibilização, nas quais foram sensibilizados 7.199 comerciantes.