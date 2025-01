Menos acidentes, mas mais mortos e feridos graves nas estradas portuguesas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou mais vítimas mortais e mais feridos graves em acidentes de viação, mas um menor número de ocorrências durante a Operação “Natal e Ano Novo 2024/2025”, que decorreu entre o dia 18 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025.

De acordo com os dados provisórios, divulgados, esta sexta-feira, a GNR registou 3.234 acidentes dos quais resultaram 20 vítimas mortais, 87 feridos graves e 972 feridos leves.

Em período homólogo da Operação “Natal e Ano Novo 2023/2024”, registaram-se 3.665 acidentes, 19 vítimas mortais, 86 feridos graves e 1.024 feridos leves.

Durante este período, a GNR fiscalizou 155. 578 condutores, dos quais, 1.404 conduziam com excesso de álcool e, destes, 691 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Além disso, foram também detidas 257 pessoas por conduzirem sem carta.

As autoridades aplicaram 27.654 contraordenações, a maior parte das quais (6.597) por excesso de velocidade, 713 por excesso de álcool no sangue e 681 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Dos condutores que receberam contraordenações, 506 estavam a usar o telemóvel enquanto viajavam, 2.576 não tinham feito a inspeção periódica obrigatória e 851 não tinham o seguro de responsabilidade civil obrigatório.

No âmbito da criminalidade geral, a GNR deteve 63 pessoas por tráfico estupefacientes, 26 por posse ilegal de armas ou armas proibidas e 37 por furto e roubo.

Em termos de apreensões, a GNR dá conta da apreensão de 2.839 doses de heroína, 2.289 doses de cocaína, 3.935 doses de haxixe, 182 doses de cannabis, 48 doses de MDMA, 120 armas, 603 munições de diferentes calibres e 46 veículos.