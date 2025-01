Linha SNS 24 bate recorde com 24 mil chamadas atendidas num dia

Foram atendidas mais de 24 mil chamadas na Linha SNS 24 esta quinta-feira, quebrando o recorde do dia com maior número de chamadas num dia. A nova triagem digital para sintomas respiratórios agudos, que começou a 1 de janeiro, já foi utilizada por mais de cinco mil pessoas.

Em comunicado, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) admitem "desafios pontuais na gestão de recursos humanos que provocaram, em determinados períodos, tempos de espera longos", mas sublinham que os mesmos se deveram ao "aumento significativo de chamadas diárias", que também teve impacto nos tempos médios de espera na Linha SNS 24.

Nos primeiros dois dias do novo ano foram atendidas mais de 36 mil chamadas, correspondendo a uma média de 750 chamadas por hora, o que representa quase o dobro da capacidade de atendimento do mesmo período no ano passado, quando foram registadas cerca de 16 mil chamadas (aproximadamente 330 chamadas por hora).