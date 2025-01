Hospital de Gaia investe 2,4 milhões e aumenta resposta em Radiologia e Neurorradiologia

O serviço de imagiologia da Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho (ULSGE) dispõe, a partir desta sexta-feira, de um novo equipamento de ressonância magnética, que possibilitará a realização de estudos avançados de Radiologia e Neurorradiologia.

A aquisição do novo equipamento representa um investimento de 2,4 milhões de euros, com apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e irá dotar a ULSGE do seu terceiro equipamento de ressonância, que possibilitará a realização de estudos avançados de Radiologia e Neurorradiologia, com ganhos em qualidade e de eficiência, assim como diagnósticos de imagem mais precisos, com redução nos tempos de resposta e nos custos de produção, assinala o comunicado daquela unidade de saúde.

A inauguração, prevista para as 12h00, no Hospital Eduardo Santos Silva, irá contar com a presença do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Gandra D'Almeida, em representação da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, indica a nota de imprensa.

Citado pelo comunicado, o diretor do serviço de imagiologia da ULSGE, Pedro Sousa, reforça que este equipamento é a "peça que permite concluir a internalização total deste tipo de exames", que se realizam agora em equipamentos "exclusivamente públicos e por profissionais de saúde exclusivamente com contratos públicos, situação muito pouco comum no Serviço Nacional de Saúde".

Acrescenta o especialista que este investimento irá permitir um" maior desenvolvimento da investigação clínica, dada a diferenciação deste tipo de RM (RM 3T, que permite maior velocidade na captação de imagem, assim como melhor resolução, que se traduz em maior conforto ao doente, melhor diagnóstico e possibilidade de realização de mais exames)".

Por seu lado, o presidente do Conselho de Administração, Rui Guimarães, igualmente citado, salienta que a aquisição deixa a ULSGE "menos dependente do exterior", permitindo-lhes "realizar a totalidade das imagens de diagnóstico" naquela ULS, com "a qualidade que é reconhecida".

Rui Guimarães assinalou ainda o percurso realizado, indicando que nos últimos três anos "dotaram a ULSGE com mais ecógrafos, mais raios-x, mais angiógrafos".

"Ainda na passada segunda-feira foi inaugurada uma TAC na nossa unidade de Espinho. Esta aposta deixa todos os utentes da ULSGE mais bem servidos, com maior rapidez e em integração, com exames facilmente consultáveis pelos médicos que os solicitam, e pelo próprio utente", disse.